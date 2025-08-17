Мошенник прикинулся заменщиком домофона 17.08.2025, 14:17

Пенсионерка лишилась 35 000 рублей.

Мошенники выманили более 35 000 рублей у 68-летней пенсионерки из Витебска. Ей позвонил в мессенджере якобы представитель службы по замене домофонов. Женщина ему поверила и согласилась оставить заявку о приобретении кодовых ключей. Лжесотрудник компании проинструктировал ее, что для подтверждения на телефон витебчанки придет сообщение с кодом доступа.

После этого пенсионерке позвонили подельники от имени правоохранителей, сообщив, что та общалась с мошенниками и ее могут привлечь к уголовной ответственности.

Её запугали и сказали, что нужно срочно задекларировать все имеющиеся сбережения, иначе они будут конфискованы. Женщина выполнила все указания преступников. Потерпевшая передала мошенникам все данные имеющихся банковских карт, а затем по их указанию установила на телефон приложение удаленного доступа.

Злоумышленники похитили все деньги.

