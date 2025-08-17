закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенник прикинулся заменщиком домофона

  • 17.08.2025, 14:17
Мошенник прикинулся заменщиком домофона

Пенсионерка лишилась 35 000 рублей.

Мошенники выманили более 35 000 рублей у 68-летней пенсионерки из Витебска. Ей позвонил в мессенджере якобы представитель службы по замене домофонов. Женщина ему поверила и согласилась оставить заявку о приобретении кодовых ключей. Лжесотрудник компании проинструктировал ее, что для подтверждения на телефон витебчанки придет сообщение с кодом доступа.

После этого пенсионерке позвонили подельники от имени правоохранителей, сообщив, что та общалась с мошенниками и ее могут привлечь к уголовной ответственности.

Её запугали и сказали, что нужно срочно задекларировать все имеющиеся сбережения, иначе они будут конфискованы. Женщина выполнила все указания преступников. Потерпевшая передала мошенникам все данные имеющихся банковских карт, а затем по их указанию установила на телефон приложение удаленного доступа.

Злоумышленники похитили все деньги.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина