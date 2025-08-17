Зеленский наградил командира «Азова» орденом Богдана Хмельницкого
- 17.08.2025, 14:34
Полковник Денис Прокопенко («Редис») удостоин награды за мужество и службу Украине.
Президент Владимир Зеленский отметил наградами украинских военных, спасателей, правоохранителей, немалое количество награждены посмертно, пишет УНИАН.
Президент Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» полковника Дениса Прокопенко («Редиса») орденом Богдана Хмельницкого II степени.
Об этом говорится в обнародованном Офисом главы государства указе № 598/2025 о награждении военных, спасателей, правоохранителей наградами «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».
Согласно документу, Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены еще 10 бойцов Нацгвардии: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цымбал.
Всего в указе говорится о награждении десятков служащих Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Они получили ордена «За мужество», медали «За воинскую службу Украине», «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь». Немалое количество отмечены посмертно.