17 августа 2025, воскресенье, 14:48
Зеленский наградил командира «Азова» орденом Богдана Хмельницкого

  • 17.08.2025, 14:34
Зеленский наградил командира «Азова» орденом Богдана Хмельницкого
Денис Прокопенко

Полковник Денис Прокопенко («Редис») удостоин награды за мужество и службу Украине.

Президент Владимир Зеленский отметил наградами украинских военных, спасателей, правоохранителей, немалое количество награждены посмертно, пишет УНИАН.

Президент Владимир Зеленский наградил командира 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» полковника Дениса Прокопенко («Редиса») орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Об этом говорится в обнародованном Офисом главы государства указе № 598/2025 о награждении военных, спасателей, правоохранителей наградами «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

Согласно документу, Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены еще 10 бойцов Нацгвардии: Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цымбал.

Всего в указе говорится о награждении десятков служащих Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Они получили ордена «За мужество», медали «За воинскую службу Украине», «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь». Немалое количество отмечены посмертно.

