Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси
- 17.08.2025, 14:42
Где еще можно собирать грибы?
Ограничения на посещение лесных массивов введены почти во всех районах республики. Это связано с повышенным риском возникновения пожаров из-за грозы и порывистого ветра 17 августа, сообщает Минлесхоз.
Посещение лесов без ограничений допустимо лишь в Мядельском, Поставском, Шарковщинском, Браславском, Миорском, Верхнедвинском районах.
Стоит отметить, что в пяти районах страны — Брестском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Малоритском введены запреты.