закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси

  • 17.08.2025, 14:42
Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси

Где еще можно собирать грибы?

Ограничения на посещение лесных массивов введены почти во всех районах республики. Это связано с повышенным риском возникновения пожаров из-за грозы и порывистого ветра 17 августа, сообщает Минлесхоз.

Посещение лесов без ограничений допустимо лишь в Мядельском, Поставском, Шарковщинском, Браславском, Миорском, Верхнедвинском районах.

Стоит отметить, что в пяти районах страны — Брестском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Малоритском введены запреты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина