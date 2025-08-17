Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси 17.08.2025, 14:42

Где еще можно собирать грибы?

Ограничения на посещение лесных массивов введены почти во всех районах республики. Это связано с повышенным риском возникновения пожаров из-за грозы и порывистого ветра 17 августа, сообщает Минлесхоз.

Посещение лесов без ограничений допустимо лишь в Мядельском, Поставском, Шарковщинском, Браславском, Миорском, Верхнедвинском районах.

Стоит отметить, что в пяти районах страны — Брестском, Жабинковском, Каменецком, Кобринском, Малоритском введены запреты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com