Мерц: В Белом доме обсудят будущее Украины

Мерц: В Белом доме обсудят будущее Украины5
- 17.08.2025, 14:49
- 2,144
Канцлер Германии раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом.
Президент Владимир Зеленский и лидеры Европы поедут в США. С президентом Дональдом Трампом они обсудят мирные усилия по Украине.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца в X (Twitter).
Мерц подтвердил, что завтра, 18 августа, поедет в Вашингтон с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств.
«Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины», - отметил канцлер.
Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что лидеры в Белом доме могут обсудить вопрос сохранения санкционного давления на Россию.