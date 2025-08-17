закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц: В Белом доме обсудят будущее Украины

5
  • 17.08.2025, 14:49
  • 2,144
Мерц: В Белом доме обсудят будущее Украины
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом.

Президент Владимир Зеленский и лидеры Европы поедут в США. С президентом Дональдом Трампом они обсудят мирные усилия по Украине.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца в X (Twitter).

Мерц подтвердил, что завтра, 18 августа, поедет в Вашингтон с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств.

«Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины», - отметил канцлер.

Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что лидеры в Белом доме могут обсудить вопрос сохранения санкционного давления на Россию.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина