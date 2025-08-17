Мерц: В Белом доме обсудят будущее Украины 5 17.08.2025, 14:49

2,144

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии раскрыл, о чем именно Зеленский и лидеры Европы будут говорить с Трампом.

Президент Владимир Зеленский и лидеры Европы поедут в США. С президентом Дональдом Трампом они обсудят мирные усилия по Украине.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на канцлера Германии Фридриха Мерца в X (Twitter).

Мерц подтвердил, что завтра, 18 августа, поедет в Вашингтон с Зеленским и другими европейскими главами государств и правительств.

«Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины», - отметил канцлер.

Представитель правительства Германии в комментарии СМИ также отметил, что лидеры в Белом доме могут обсудить вопрос сохранения санкционного давления на Россию.

