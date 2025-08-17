закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский, фон дер Ляйен и лидеры Европы отправятся на встречу с Трампом

8
  • 17.08.2025, 14:53
  • 3,850
Зеленский, фон дер Ляйен и лидеры Европы отправятся на встречу с Трампом

Стал известен состав делегации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 августа отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

«По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», - написала фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии рассказала, что сегодня, 17 августа, она примет Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в видеоконференции «Коалиции желающих».

Как пишет Sky News, в Вашингтон на встречу с Трампом также прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Кроме того, свой визит подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

В Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что на встречу прибудет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как пишет Bild, вероятнее всего, в Вашингтон отправится и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина