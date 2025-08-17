Зеленский, фон дер Ляйен и лидеры Европы отправятся на встречу с Трампом

Зеленский, фон дер Ляйен и лидеры Европы отправятся на встречу с Трампом8
- 17.08.2025, 14:53
Стал известен состав делегации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 августа отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.
«По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к завтрашней встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», - написала фон дер Ляйен.
Также глава Еврокомиссии рассказала, что сегодня, 17 августа, она примет Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в видеоконференции «Коалиции желающих».
Как пишет Sky News, в Вашингтон на встречу с Трампом также прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Кроме того, свой визит подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
В Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что на встречу прибудет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Как пишет Bild, вероятнее всего, в Вашингтон отправится и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.