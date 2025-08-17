В футболе впервые в истории было использовано новое правило игры 17.08.2025, 15:10

Видеофакт.

В Английской Премьер-лиге (АПЛ) впервые в истории применили обновлённое правило игры в футбол относительно времени удержания мяча вратарём, пишет «Обозреватель». Случай произошёл в матче 1-го тура, где «Тоттенхэм» принимал «Бернли» и уверенно победил 3:0.

На 4-й минуте встречи словакцкий голкипер гостей Мартин Дубравка, недавно арендованный «Бернли» у «Манчестер Юнайтед», поймал мяч после подачи в штрафную и держал его в руках дольше положенных восьми секунд.

Судья Майкл Оливер, предварительно отсчитав жестами пять секунд, назначил угловой удар у ворот «Бернли».

Это стало первым подобным решением в истории АПЛ после вступления новых правил в силу.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) еще в марте этого года утвердил ряд нововведений. Одним из них стало изменение наказания для вратаря: если он слишком долго задерживает мяч, сопернику больше не даётся свободный удар, а назначается угловой. Оно вступило в силу с 1 июля.

36-летний словацкий вратарь Дубравка, участник Евро-2020 и Евро-2024, оказался автором исторического эпизода уже в своём дебютном матче за «Бернли».

