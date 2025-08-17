Зеленский прибыл в Брюссель 1 17.08.2025, 15:29

Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании «коалиции решительных».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании «коалиции решительных».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

Как отмечается, глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по итогам встречи они выйдут к СМИ.

После этого Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции решительных».

