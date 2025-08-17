закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прибыл в Брюссель

1
  • 17.08.2025, 15:29
Зеленский прибыл в Брюссель

Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании «коалиции решительных».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в воскресенье, 17 августа. Он встретится с главой Еврокомиссии и примет участие в заседании «коалиции решительных».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

Как отмечается, глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что по итогам встречи они выйдут к СМИ.

После этого Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен примут участие в онлайн-заседании лидеров «коалиции решительных».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина