В Беларуси появился первый «яйцемат»2
- 17.08.2025, 15:48
- 1,764
Как он выглядит?
В торгово-развлекательном центре в Сморгони установили необычный вендинговый автомат, который продает куриные яйца. Об этом сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».
Автомат выглядит как прозрачный шкаф, в котором находятся открытые лотки с яйцами. На корпусе автомата указано, что яйца снесены «курочками на воле».
Продавцы фермерского продукта призывают «попробовать разницу во вкусах».
Похоже, это первый «яйцемат» в Беларуси.