В Беларуси появился первый «яйцемат»

Как он выглядит?

В торгово-развлекательном центре в Сморгони установили необычный вендинговый автомат, который продает куриные яйца. Об этом сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Автомат выглядит как прозрачный шкаф, в котором находятся открытые лотки с яйцами. На корпусе автомата указано, что яйца снесены «курочками на воле».

Продавцы фермерского продукта призывают «попробовать разницу во вкусах».

Похоже, это первый «яйцемат» в Беларуси.

