Все гораздо проще Антон Швец

17.08.2025, 16:00

1,008

Красные дорожки и фанфары диктатору не нужны.

Я на все эти красные дорожки как-то не так смотрю, как у вас в мейнстриме принято. Не ищу за ними каких-либо заговоров, или чего-то другого.

Все гораздо проще.

Вот Трампу очень понравилось бы, если бы, когда он прилетел в Москву, его там встречали с красными дорожками, салютом с кораблей флота (порт пяти морей), оркестром ансамбля песни и тряски на 1000 человек и танцами казаков вприсядку. Как в клипах. Трамп бы натурально кайфанул, если бы для него перекрыли пол-Москвы и погнали людей с улиц, до конца жизни рассказывал, что мегаполис на 10 млн человек ради него вычистили, и он такой на скорости по пустым улицам, как в зомби-хорроре. И так бы доказывал всем, как он крут. Все это было бы Трампу приятно, очень приятно, и это произвело бы на Трампа впечатление, и повлияло бы на позицию Трампа, на его снисхождение и так далее.

И Трамп думает, что вот Путин – он такой же, как и Трамп. Что они типа одинаковы. Такие тафгаи, миллиардеры, хозяева жизни, обладатели судеб, первые среди бесправных. Ну типа такие крутые как небо, как Вселенная, как боги. Поэтому Трамп делает Путину то, что хотел бы, чтобы перед переговорами сделали для самого Трампа. Вот тебе дорожка, вот тебе пролет авиации, вот тебе два самолета, и мы такие, как бы в фильмах о мафии одновременно выходим. И весь мир ждет нашей встречи. Круто, да?

Для Трампа это не унижение. Как там для всей Америки – не знаю, но Трампу – пофиг. Что хорошо для Трампа, тем хорошо и для Америки, скажет он. И все.

И Трамп думал, что это произведет впечатление на Путина (ибо Трампа бы произвело) и как-то там повлияет на его позицию.

Но Путин и Трамп не одинаковы. Власть для Путина – это буквально Фобос и Деймос. Буквально страх и ужас. Власть Путина, по его мнению, не должна поражать там кого-то, это не то что ты красив и тебе все аплодируют. Власть для Путина – это ужасать до коликов, до судорог, до паралича, до остановки сердца. Поэтому он и ведет войну, потому что спутники войны – это страх и ужас. Буквально Путин хочет, чтобы все мы, свободные украинцы, ужасались лично Путина так, чтобы ели своих детей вместо того, чтобы восставать против него. Чтобы мы пошли умирать в штыковых за него против европейцев, а не называли его х...йлом. Чтобы пугались лично его больше, чем за смерть себя и близких. Вот для чего ему власть.

Что ему та красная дорожка, что ему те аплодисменты?

Трамп снова и снова тянет свое сознание комерса в политический мир. Теперь это называют транзакционной дипломатией, но что-то я не слишком вижу, чтобы оно работало. Вот Трамп совершил транзакцию гудвилла в сторону Путина, и что?

И ничего.

Антон Швец, Telegram

