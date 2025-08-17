«Реально, смотрите, 40°C» 17.08.2025, 16:09

Белоруска рассказала, как в жару в дизеле включили отопление.

Белоруска Инна на днях проехалась на дизеле, пишет «Зеркало». Лето, в салоне жара, а команда состава почему-то включила отопление. Женщину эта ситуация удивила, и она уточнила, почему так. Оказалось, есть объяснение. Об этом пассажирка рассказала на своей странице в TikTok.

— Едем на дизеле. Лето, жара, а тут греют печку, — с улыбкой описывает ситуацию Инна. — Реально, смотрите, 40 °C.

В этот момент она показывает градусник в поезде, на нем стрелка термометра располагается на отметке в 42 °C.

— Как нам объяснили, либо мы стоим и охлаждаем двигатель, либо едем и топим печку, — говорит она, не уточнив, кто ей это сказал. — И мы едем и топим печку. 40 °C. Здравствуйте, пожалуйста.

За день видео Инны набрало более 120 тысяч просмотров. Под ним свыше 440 комментариев. В них некоторые шутили:

«Какая цена, такой и комфорт. Зато за 10 рублей можно всю страну объездить».

«А веники березовые не выдают?».

«Лучше плохо ехать, чем хорошо идти или ждать».

«Ох, помню, как в каком-то году зимой ехал из Бреста в Пинск на электричке, которую тянет дизельная голова. В темноте и без отопления».

Среди участников беседы нашелся и тот, кто более подробно объяснил, зачем в жару команда БелДЖ включила печку.

— Система охлаждения не справляется с перегревом двигателя в летнее время. Если бригада включила печку в салонах, то значит они уже перепробовали все способы как-то охладить двигатель [по-другому], — написал пользователь, представившийся человеком из данной сферы. — Если бы они не включили обогрев салона и не распределили температуру, то вы бы не ехали, а стояли, так как [у двигателя] стоит защита на перегрев, и он глохнет. [Незапланированная остановка] - это несоблюдение графика, стоянка на перегоне. Поэтому бригада должна делать все возможное, чтобы избежать подобного [простоя].

