закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Реально, смотрите, 40°C»

  • 17.08.2025, 16:09
«Реально, смотрите, 40°C»

Белоруска рассказала, как в жару в дизеле включили отопление.

Белоруска Инна на днях проехалась на дизеле, пишет «Зеркало». Лето, в салоне жара, а команда состава почему-то включила отопление. Женщину эта ситуация удивила, и она уточнила, почему так. Оказалось, есть объяснение. Об этом пассажирка рассказала на своей странице в TikTok.

@ina_2122 #беларусь #путешествие ♬ оригинальный звук - ina2122

— Едем на дизеле. Лето, жара, а тут греют печку, — с улыбкой описывает ситуацию Инна. — Реально, смотрите, 40 °C.

В этот момент она показывает градусник в поезде, на нем стрелка термометра располагается на отметке в 42 °C.

— Как нам объяснили, либо мы стоим и охлаждаем двигатель, либо едем и топим печку, — говорит она, не уточнив, кто ей это сказал. — И мы едем и топим печку. 40 °C. Здравствуйте, пожалуйста.

За день видео Инны набрало более 120 тысяч просмотров. Под ним свыше 440 комментариев. В них некоторые шутили:

«Какая цена, такой и комфорт. Зато за 10 рублей можно всю страну объездить».

«А веники березовые не выдают?».

«Лучше плохо ехать, чем хорошо идти или ждать».

«Ох, помню, как в каком-то году зимой ехал из Бреста в Пинск на электричке, которую тянет дизельная голова. В темноте и без отопления».

Среди участников беседы нашелся и тот, кто более подробно объяснил, зачем в жару команда БелДЖ включила печку.

— Система охлаждения не справляется с перегревом двигателя в летнее время. Если бригада включила печку в салонах, то значит они уже перепробовали все способы как-то охладить двигатель [по-другому], — написал пользователь, представившийся человеком из данной сферы. — Если бы они не включили обогрев салона и не распределили температуру, то вы бы не ехали, а стояли, так как [у двигателя] стоит защита на перегрев, и он глохнет. [Незапланированная остановка] - это несоблюдение графика, стоянка на перегоне. Поэтому бригада должна делать все возможное, чтобы избежать подобного [простоя].

«Зато за10 рублей можно всю страну объездить». Беларуска рассказала, как вжару ехала вдизеле, итам включили отопление

«Авеники березовые невыдают?»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина