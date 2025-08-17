Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают 17.08.2025, 16:26

Как выглядит их новый дом.

Принц и принцесса Уэльские вместе с тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи - готовятся к переезду. Семья покидает свой нынешний дом Adelaide Cottage в Виндзоре и перебирается в роскошный восьмикомнатный особняк Forest Lodge, пишет People.

Что известно о Forest Lodge

Forest Lodge, куда семья Уэльских впоследствии переедет, расположен неподалеку от нынешней резиденции семьи и находится в Виндзорском Большом парке.

Поместье является памятником архитектуры II степени, построенным в георгианском стиле. Его в свое время высоко оценивали короли Георг IV и Эдуард VIII.

Дом сейчас проходит реставрационные работы на сумму 1,5 миллиона долларов. В процессе ремонта сохраняются изысканные элементы эпохи:

оригинальная каменная кладка

декоративные гипсовые карнизы

мраморные камины

венецианские окна

полусклепированные потолки.

Поместье оценивается в 5,5 миллиона долларов, а его месячная аренда составит примерно 15 тысяч долларов.

Семья оплачивает переезд за свой счет

Принц Уильям, как известно, получает ежегодно около 30 миллионов долларов дохода от герцогства Корнуольского, поэтому расходы семья покрывает самостоятельно.

Ожидается, что Forest Lodge станет долгосрочным домом для Уэльсов, даже после того, как Уильям станет королем.

До этого они три года проживали в коттедже Аделаида, куда переехали в пределах Виндзорского поместья.

За этот период дети начали обучение в школе Lambrook в соседнем Аскоте, а сама семья столкнулась с серьезными испытаниями.

У принцессы Кейт в 2024 году диагностировали рак, она прошла сложную химиотерапию.

Король Чарльз III также борется с онкологическим заболеванием, тип которого не разглашается.

В сентябре 2022 года семья потеряла королеву Елизавету II.

Кроме коттеджа Аделаида, у пары остаются резиденции в Норфолке (Анмер-Холл) и в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Еще ранее источник The Sunday Times объяснял, что жизнь в Лондоне имеет свои ограничения.

"Дети не могут просто пойти в парк и поиграть в футбол с друзьями. Их план - прожить в Виндзоре следующие 10-15 лет, а затем вернуться в Анмер, который они очень любят", - рассказывали инсайдеры.

