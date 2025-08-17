закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 18:09
«Остается только наблюдать за двумя факторами»

  • 17.08.2025, 16:41
«Остается только наблюдать за двумя факторами»

Что происходит на рынке недвижимости Беларуси?

Подросшие в Беларуси в августе ставки по кредитам на жилье на ценах по итогам августа, скорее всего, еще не скажутся, прогнозирует экспертка по недвижимости Наталья Литовская. «Рынок так быстро не перестраивается», — отмечает она. «Беларусбанк» с 13 августа поднял ставки по кредитам на жилье. Это затронуло в том числе льготников, пишет «Зеркало».

«Падение количества сделок на вторичке на 8−15% и начало снижения цен (минус 1−2%) можно ожидать в статистике сентября. Не августа», — прогнозирует экспертка. — Пока остается только наблюдать за двумя факторами — курсом доллара (читай, доходами населения) и народным оптимизмом».

Наталья Ливтовская также обращает внимание на еще несколько моментов:

«Но не стоит забывать — даже резко взлетевший курс доллара не обрушит одномоментно ценник. Заметное, более 5%, снижение цен — процесс, занимающий не один месяц. Рынок у нас инертный, накопления на квартиру у людей еще есть. Даже при 900 сделках в месяц (бывали времена) ценник по инерции не снижался по 2−4 месяца».

