BMW и комбайн перекрыли трассу под Несвижем

2,268

Соцсети спорят, кто из них был не прав.

Белоруска в TikTok поделилась любопытными кадрами, которые набрали за несколько дней более 300 тыс. просмотров, пишет «Точка».

Женщина ехала по трассе рядом с Несвижем, когда автомобили начали тормозить на ровном месте.

Как оказалось, впереди образовалась пробка, а причиной стал комбайн, перегородивший дорогу жаткой от борта до борта. Можно подумать, что сельхозтехника сломалась, однако это не так.

Как пояснила автор видео, перед комбайном остановился автомобиль марки BMW, который целенаправленно не пускал аграрную машину.

Разумеется, это создало затор на дороге, а споры о том, кто прав, кто виноват, продолжались очень долго. В итоге комбайнер решил включить заднюю передачу и освободить дорогу.

Что говорят люди

События, запечатленные в видео, случаются часто в Беларуси, особенно в период уборки урожая.

Однако упомянутая ситуация получилась непростой, поэтому быстро привлекла внимание многих людей. Неудивительно, что под роликом более тысячи комментариев.

Мнения людей разделились: кто-то встал на сторону автомобилиста, напомнив о том, что комбайны, согласно ПДД, должны передвигаться по дорогам с отцепленной жаткой. Орфография и пунктуация юзеров сохранены. Вот отдельные комментарии:

«Вы наверное не представляете какая бела может быть если этот «кормилец» которому лень жатку отцепить появиться из-за поворота а навстречу ему авто со скоростью 90 км. жизнь людей важней чем уборка не по правилам. водителю БМВ уважение. приедет ГАИ комбайнер пойдет минимум со штрафом»

«Виноват комбайнер однозначно т.к. сеялка должна быть на прицепе»

«А ничего страшного что комбайн должен жатку отцепить и идти без нее, я за бмв»

«Жатка должна быть в транспортном положении и не нужно прикрываться типо кормилец и прочее. ПДД нужно соблюдать всем без исключения».

«Дело во взаимном уважении друг к другу»

Большинство комментариев касались того, что нужно оставаться людьми и понимать, какое важное дело комбайнеры делают в период уборочной, когда каждая минута на счету:

«Он должен пропустить комбайн и поклониться. когда идет уборочная кампания все должны понимать какую важную работу делают комбайнеры... и не только они»

«Дело ведь не в ПДД, и не в том кто прав, а кто виноват. дело во взаимном уважении друг к другу и не только на дороге. судя по комментариям все знают правила, только вспоминают о них когда комбайн встречают с неснятой жаткой. зато когда идут на обгон через 2 сплошных и поток машин в обеих направлениях это норм)»

«Приедет ГАИ и таких ,, крутых,, быстро поставит на место. Понятно что жатку нужно транспортировать на тележке но если переехать нужно 100 метров на другое поле. Тут каждая минута дорога.»

Нашлась и третья альтернатива, пусть и действенная, но она бы только усугубила ситуацию:

«в 90-ые братан на комбайн трезвый не садился ! он бы просто поднял жатку положил бы ее на капот БМВ и поехал куда нужно!»

