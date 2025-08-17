закрыть
В Китае стартовали Всемирные игры гуманоидных роботов

1
  • 17.08.2025, 17:46
В Китае стартовали Всемирные игры гуманоидных роботов

Они играют в футбол, бегают марафон и выполняют задачи по медицине и уборке.

В Пекине начались трехдневные Всемирные игры гуманоидных роботов, на которых 280 команд из 16 стран демонстрируют достижения в области искусственного интеллекта и робототехники, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Роботы соревнуются в различных дисциплинах: легкая атлетика, настольный теннис, футбол, а также выполняют специализированные задачи — сортируют лекарства, перемещают материалы и занимаются уборкой. Среди участников — университетские команды и компании.

Фото: REUTERS

На футбольных матчах роботы часто сталкиваются друг с другом и падают, а во время забегов некоторые участники неожиданно останавливаются или теряют равновесие. Так, в одном футбольном матче четыре робота столкнулись и покатились, а на дистанции 1500 метров один робот внезапно рухнул на полной скорости, вызывая вздохи и аплодисменты зрителей. Несмотря на падения, многие роботы умудряются самостоятельно восстановить равновесие.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

«Мы пришли сюда играть и побеждать, но также интересуемся исследованиями», — сказал Макс Полтер из немецкой команды HTWK Robots. По его словам, соревнования позволяют тестировать новые подходы и технологии без крупных финансовых рисков.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Организаторы отмечают, что игры дают важные данные для развития роботов, которые могут применяться на производстве, а футбольные матчи помогают улучшать координацию и взаимодействие нескольких роботов одновременно.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Китай инвестирует миллиарды долларов в развитие гуманоидов и робототехники, что связано с демографическими изменениями и конкуренцией с США в области передовых технологий. Страна уже провела ряд крупных мероприятий, включая марафон для роботов и открытие специализированных магазинов для гуманоидов.

