17 августа 2025, воскресенье
Как белорусские родители могут получить еще один выходной

  • 17.08.2025, 18:11
Есть несколько вариантов.

Когда родители могут взять дополнительный выходной, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, те, кто воспитывает двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один допвыходной в месяц.

Причем оплата такого дня может быть предусмотрена коллективным договором конкретной организации. Особая категория – родители детей с инвалидностью. Им гарантирован один дополнительный оплачиваемый выходной ежемесячно.

В отличие от предыдущего случая, здесь оплата производится за счет средств социального страхования.

Многодетные семьи

Многодетные семьи (с тремя и более детьми до 16 лет либо с ребенком-инвалидом до 18 лет) имеют более существенные льготы.

Им положен один дополнительный выходной день каждую неделю, который оплачивается за счет средств нанимателя.

При этом законодательство предусматривает гибкий подход: по согласованию с работодателем вместо дополнительного выходного можно выбрать альтернативный вариант – ежедневное сокращение рабочего времени на один час.

«Отцовский» отпуск

Также стоит упомянуть о так называемом «отцовском» отпуске. Он предоставляется родителю в течение первых шести месяцев после рождения ребенка и может длиться до 14 дней.

Коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность и оплата, а также предоставлены другие гарантии.

