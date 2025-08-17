Как белорусские родители могут получить еще один выходной
Есть несколько вариантов.
Когда родители могут взять дополнительный выходной, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, те, кто воспитывает двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один допвыходной в месяц.
Причем оплата такого дня может быть предусмотрена коллективным договором конкретной организации. Особая категория – родители детей с инвалидностью. Им гарантирован один дополнительный оплачиваемый выходной ежемесячно.
В отличие от предыдущего случая, здесь оплата производится за счет средств социального страхования.
Многодетные семьи
Многодетные семьи (с тремя и более детьми до 16 лет либо с ребенком-инвалидом до 18 лет) имеют более существенные льготы.
Им положен один дополнительный выходной день каждую неделю, который оплачивается за счет средств нанимателя.
При этом законодательство предусматривает гибкий подход: по согласованию с работодателем вместо дополнительного выходного можно выбрать альтернативный вариант – ежедневное сокращение рабочего времени на один час.
«Отцовский» отпуск
Также стоит упомянуть о так называемом «отцовском» отпуске. Он предоставляется родителю в течение первых шести месяцев после рождения ребенка и может длиться до 14 дней.
Коллективным договором по месту работы могут быть увеличены его продолжительность и оплата, а также предоставлены другие гарантии.