Зеленский исключил сдачу Донбасса 5 17.08.2025, 18:20

Президент Украины отвергает ультиматум Путина.

Киев не будет отдавать России находящиеся под его контролем территории Донецкой и Луганской областей ради мирного соглашения, заявил президент Владимир Зеленский. «Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области, Путин не смог захватить ее в течение 12 лет», — сказал он во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, сообщает «Украинская правда».

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Конституция Украины «делает невозможной сдачу территорий или торговлю землей». По его словам, территориальный вопрос в силу его особой важности должен обсуждаться в рамках трехсторонних переговоров с участием лидеров Украины, Росси и США и на данный момент Москва не демонстрирует «никаких признаков, что трехсторонняя встреча состоится». Зеленский призвал ввести новые санкции против Кремля, если Владимир Путин, который, по данным источников западных СМИ, требует сдать ему весь Донбасс, признать Крым и запретить Украине вступать в НАТО, откажется от такого саммита.

Любые переговоры о завершении войны необходимо вести в соответствии с текущей ситуацией в районах боев ВСУ и ВС РФ, заявил также президент Украины. «Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта. Контактная линия — это лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это, и мы благодарим всех», — сказал глава государства, подчеркнув необходимость предварительного прекращения огня для рассмотрения всех требований Москвы.

В понедельник, 18 августа, Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома для обсуждения мирного урегулирования в Украине. К нему на встрече с лидером США присоединятся главы ключевых европейских государств.

