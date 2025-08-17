закрыть
17 августа 2025, воскресенье
Россияне на Аляске заправляли свои самолеты за наличные

  • 17.08.2025, 18:41
Россияне на Аляске заправляли свои самолеты за наличные

Кремль ежедневно сталкивается с последствиями агрессии.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Соединенные Штаты – несмотря на многократные угрозы Дональда Трампа наказать РФ санкциями за отказ прекратить огонь – на данном этапе не планируют вводить ограничений, и отметил, что действующие санкции вынудили делегацию РФ на Аляске заправлять самолеты за наличные.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

Он добавил, что все санкции, которые были введены против России на момент вступления Трампа в должность, остаются в силе.

«Все санкции и их влияние остаются в силе. Вы знаете, когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, чтобы заправить свои самолеты, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой. Они ежедневно сталкиваются с последствиями», – добавил госсекретарь США.

