Россияне на Аляске заправляли свои самолеты за наличные5
- 17.08.2025, 18:41
Кремль ежедневно сталкивается с последствиями агрессии.
Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Соединенные Штаты – несмотря на многократные угрозы Дональда Трампа наказать РФ санкциями за отказ прекратить огонь – на данном этапе не планируют вводить ограничений, и отметил, что действующие санкции вынудили делегацию РФ на Аляске заправлять самолеты за наличные.
Об этом он сказал в интервью NBC News.
Он добавил, что все санкции, которые были введены против России на момент вступления Трампа в должность, остаются в силе.
«Все санкции и их влияние остаются в силе. Вы знаете, когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, чтобы заправить свои самолеты, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой. Они ежедневно сталкиваются с последствиями», – добавил госсекретарь США.