Россияне на Аляске заправляли свои самолеты за наличные 5 17.08.2025, 18:41

3,912

Кремль ежедневно сталкивается с последствиями агрессии.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Соединенные Штаты – несмотря на многократные угрозы Дональда Трампа наказать РФ санкциями за отказ прекратить огонь – на данном этапе не планируют вводить ограничений, и отметил, что действующие санкции вынудили делегацию РФ на Аляске заправлять самолеты за наличные.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

Он добавил, что все санкции, которые были введены против России на момент вступления Трампа в должность, остаются в силе.

«Все санкции и их влияние остаются в силе. Вы знаете, когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, чтобы заправить свои самолеты, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой. Они ежедневно сталкиваются с последствиями», – добавил госсекретарь США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com