Борис Джонсон резко раскритиковал саммит на Аляске 6 17.08.2025, 19:06

3,698

Бывший британский премьер не стеснялся в выражениях.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своей активной поддержкой Украины и одновременно симпатиями к президенту США Дональду Трампу, опубликовал статью в The Daily Mail. В ней он поделился своими соображениями относительно встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и оценил ее возможное влияние на авторитет Соединенных Штатов.

«Что ж, это был едва ли не самый тошнотворный эпизод за всю гадкую историю международной дипломатии — увидеть, как Путина приветствуют на американской земле. Блевать хотелось, наблюдая, как ему аплодируют на красной дорожке», — написал Джонсон для The Daily Mail.

Бывший премьер Британии также отметил, что тошнило «от вида улыбки Голлума», когда российского президента пригласили проехаться в лимузине американского лидера.

По словам Джонсона, слушать выступление Путина было трудно, ведь он демонстрировал «ласковую предсказуемость», пытаясь одновременно заискивать и унижать Трампа. Британский политик добавил, что эта риторика вызывает отвращение не только у украинцев.

«Представьте себе, каково это — быть одним из героев, находившихся в бою, в блиндаже под Покровском, сражавшимся за свободу своей страны, и слышать, как президент Соединенных Штатов — капитан команды „Свободный мир“ — называет Путина „боссом“», — пишет Джонсон.

В своей статье он отметил, что иногда можно услышать утверждения о стремлении Белого дома «остановить смерть» или «остановить убийства» в Украине, будто ответственность лежит на обеих сторонах. Политик назвал такие заявления чушью. Он подчеркнул, что за каждую гибель в этой войне — как россиян, так и украинцев — ответственен именно Путин.

В то же время бывший британский премьер пишет, что, как и многие самые неприятные примеры исторической дипломатии, эта встреча «все же была оправданной и даже необходимой».

«Хотя это и было тошнотворно, Трамп был прав, что попытался. Он был прав, что встретился с Путиным, потому что, если миллионы украинцев с ужасом наблюдали за реабилитацией российского тирана на красной дорожке, они также лелеяли надежду», — пишет Джонсон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com