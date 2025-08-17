Пенсионерка из Мозыря отсудила у коммунальщиков круглую сумму 17.08.2025, 19:21

Как ей это удалось.

В марте 2023 года в одном из жилых домов Мозыря произошел инцидент. Об этом пишет NewGrodno.

Пожилая женщина, поднимаясь по лестнице в подъезд, наступила на последнюю ступеньку, часть которой внезапно обрушилась – от штукатурки откололся кусок и упал ей на ногу.

Утратив опору, пенсионерка потеряла равновесие и рухнула с крыльца прямо на пешеходную дорожку. В результате падения пострадавшую с травмами доставили в больницу, где она провела почти месяц.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Беларусь, после выписки женщина решила добиться справедливости и обратилась в Мозырский районный суд с иском к коммунальной службе.

Она потребовала компенсацию в размере Br100 000 за причиненный моральный вред.

Что выяснилось в суде

Судебное разбирательство вскрыло серьезные нарушения в ходе капитального ремонта дома, проведенного в 2021 году.

Хотя в проектной документации прямо указывалось, что лестничный марш должен быть отремонтирован, на практике ничего не сделали. Об этом свидетельствовали и показания мастера ЖЭУ-1. Он подтвердил, что лестницу не ремонтировали до 2024 года – только тогда были проведены восстановительные работы.

Женщина неоднократно обращалась в Мозырский райисполком с жалобами на качество капитального ремонта. Однако чиновники утверждали, что все дефекты на крыльце устранены.

Но сосед по дому, выступивший в суде в качестве свидетеля, рассказал, что после капремонта ступени несколько раз пытались подправлять – явный признак того, что изначально работы выполнены с нарушениями.

Решение и апелляции

Суд установил: дефекты отделочного слоя на лестнице свидетельствуют о некачественно проведенном капитальном ремонте, а отсутствие своевременного устранения повреждений напрямую привело к происшествию.

В итоге пенсионерка выиграла дело, однако суд присудил ей компенсацию в размере Br5000 – значительно меньше заявленной суммы.

Коммунальное предприятие попыталось оспорить решение в Гомельском областном суде и подало апелляционную жалобу.

Однако она была отклонена. Первоначальное решение оставлено в силе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com