Пенсионерка из Мозыря отсудила у коммунальщиков круглую сумму
- 17.08.2025, 19:21
Как ей это удалось.
В марте 2023 года в одном из жилых домов Мозыря произошел инцидент. Об этом пишет NewGrodno.
Пожилая женщина, поднимаясь по лестнице в подъезд, наступила на последнюю ступеньку, часть которой внезапно обрушилась – от штукатурки откололся кусок и упал ей на ногу.
Утратив опору, пенсионерка потеряла равновесие и рухнула с крыльца прямо на пешеходную дорожку. В результате падения пострадавшую с травмами доставили в больницу, где она провела почти месяц.
Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Беларусь, после выписки женщина решила добиться справедливости и обратилась в Мозырский районный суд с иском к коммунальной службе.
Она потребовала компенсацию в размере Br100 000 за причиненный моральный вред.
Что выяснилось в суде
Судебное разбирательство вскрыло серьезные нарушения в ходе капитального ремонта дома, проведенного в 2021 году.
Хотя в проектной документации прямо указывалось, что лестничный марш должен быть отремонтирован, на практике ничего не сделали. Об этом свидетельствовали и показания мастера ЖЭУ-1. Он подтвердил, что лестницу не ремонтировали до 2024 года – только тогда были проведены восстановительные работы.
Женщина неоднократно обращалась в Мозырский райисполком с жалобами на качество капитального ремонта. Однако чиновники утверждали, что все дефекты на крыльце устранены.
Но сосед по дому, выступивший в суде в качестве свидетеля, рассказал, что после капремонта ступени несколько раз пытались подправлять – явный признак того, что изначально работы выполнены с нарушениями.
Решение и апелляции
Суд установил: дефекты отделочного слоя на лестнице свидетельствуют о некачественно проведенном капитальном ремонте, а отсутствие своевременного устранения повреждений напрямую привело к происшествию.
В итоге пенсионерка выиграла дело, однако суд присудил ей компенсацию в размере Br5000 – значительно меньше заявленной суммы.
Коммунальное предприятие попыталось оспорить решение в Гомельском областном суде и подало апелляционную жалобу.
Однако она была отклонена. Первоначальное решение оставлено в силе.