17 августа 2025, воскресенье, 20:43
Зеленский: Это историческое решение

10
  • 17.08.2025, 20:02
  • 1,332
Президент Украины приветствовал готовность США принять участие в гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «историческим решением» готовность США принять участие в гарантиях безопасности Украины, и рассказал, какими, по его мнению, эти гарантии должны быть.

«Это историческое решение, что Соединенные Штаты готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы», — говорится в заявлении Зеленского по итогам переговоров с лидерами «коалиции решительных».

Президент Украины также отметил, что все участники переговоров соглашаются, что границы государств не должны меняться силой и что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель.

«Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение — действительно честное, быстрое и такое, которое сработает», — отметил также Зеленский.

Ранее посланник Трампа Стивен Виткофф заявил, что во время саммита на Аляске россияне впервые согласились на гарантии безопасности для Украины, похожие на статью 5 соглашения о НАТО.

Написать комментарий 10

