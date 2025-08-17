Зеленский: Это историческое решение 10 17.08.2025, 20:02

1,332

Президент Украины приветствовал готовность США принять участие в гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «историческим решением» готовность США принять участие в гарантиях безопасности Украины, и рассказал, какими, по его мнению, эти гарантии должны быть.

«Это историческое решение, что Соединенные Штаты готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы», — говорится в заявлении Зеленского по итогам переговоров с лидерами «коалиции решительных».

Президент Украины также отметил, что все участники переговоров соглашаются, что границы государств не должны меняться силой и что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель.

«Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение — действительно честное, быстрое и такое, которое сработает», — отметил также Зеленский.

Ранее посланник Трампа Стивен Виткофф заявил, что во время саммита на Аляске россияне впервые согласились на гарантии безопасности для Украины, похожие на статью 5 соглашения о НАТО.

