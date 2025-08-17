Российский депутат заявил о желании якутов отделиться от РФ 6 17.08.2025, 20:09

Жители Якутии в таких идеях «не одиноки».

Депутат парламента Якутии Александра Иванова заявил, что после развала СССР многие якуты обсуждали идею отделения от России, но народ, по его словам, «был не готов», сообщает RTVI.

«Русский народ жил под татаро-монгольским игом 300 лет. О чем они мечтали? Они мечтали быть свободными, правильно? Они прошли через очень большие исторические события, чтобы дойти до свободного народа. А если вы спросите любого якута: “Хотели бы вы этого в будущем?”, я скажу: “Да”. Но вы спросите: “Вы готовы сейчас?”, я скажу: “Нет”», — сказал Иванов.

По его словам, жители Якутии в таких идеях «не одиноки».

