Под Житковичами мощный разряд молнии попал на видео
- 17.08.2025, 20:29
Молния восемь раз ударила в одно место.
В Житковичском районе во время грозы молния несколько раз попала в одно место. Видео мощного разряда молнии опубликовал тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб»
Так, на видео попал мощный разряд молнии под Житковичами. Грозовой разряд «шарахнул» в субботу, 16 августа. Гроза разыгралась под вечер, и на видео попал момент, как сначала небо озарили два сильных разветвленных разряда, а потом молния стала бить в одну точку - на видео можно насчитать восемь разрядов.