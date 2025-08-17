закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 20:43
Под Житковичами мощный разряд молнии попал на видео

  • 17.08.2025, 20:29
Под Житковичами мощный разряд молнии попал на видео

Молния восемь раз ударила в одно место.

В Житковичском районе во время грозы молния несколько раз попала в одно место. Видео мощного разряда молнии опубликовал тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб»

Так, на видео попал мощный разряд молнии под Житковичами. Грозовой разряд «шарахнул» в субботу, 16 августа. Гроза разыгралась под вечер, и на видео попал момент, как сначала небо озарили два сильных разветвленных разряда, а потом молния стала бить в одну точку - на видео можно насчитать восемь разрядов.

