Макрон: Ситуация крайне серьезная 17.08.2025, 20:37

Французский президент заявил, что «Путин не хочет мира».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Слова политика после встречи «коалиции желающих» цитирует медиа BFMTV.

«Путин не хочет мира», - подчеркнул Макрон и добавил, что для заключения долгосрочного мира Украине нужна сильная армия.

Французский лидер подчеркнул, что только украинская власть имеет право обсуждать территориальный вопрос на переговорах.

«Ситуация перед завтрашними переговорами в Вашингтоне является крайне серьезной, не только для Украины, но и для Европы», - добавил Макрон.

