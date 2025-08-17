Ученые рассказали, почему люди поклоняются знаменитостям 2 17.08.2025, 21:00

Найдена интересная связь.

Кажется, будто нарциссы все время думают только о себе. Как оказалось, люди с ярко выраженными нарциссическими чертами часто восхищаются знаменитостями и даже становятся одержимы ими. По мнению группы американских психологов, это связано с привычкой отождествлять себя с кумиром, пишет «Нож».

Они провели опрос среди 215 студентов-жителей юго-востока США. Все добровольцы оценивали свой характер, ценности и отношение к селебрити. Далее молодых людей просили рассказать, насколько они похожи на свою любимую знаменитость: как внешне, так и по образу жизни.

Результаты доказали наличие устойчивой взаимосвязи между поклонением знаменитостям и материализмом. Что ожидаемо, люди, особо увлеченные наблюдение за жизнью звезд, придавали большее значение деньгам, статусу и материальным благам.

Помимо этого ученые обнаружили связь между одержимостью селебрити и признаками уязвимой формы нарциссизма: человек с этой особенностью очень раним, и его самооценка сильно зависит от мнения окружающих. По предположениям ученых, такие люди узнавали в публичных персонах себя.

Согласно выводам ученых, фанаты часто подражают тем, кто, по их мнению, похож на них самих. Исследователи уверены, что эта проблема требует более глубокого изучения.

