17 августа 2025, воскресенье, 22:42
Архив новостей
Женщин в Беларуси больше и живут они дольше

  • 17.08.2025, 21:14
  • 2,430
Женщин в Беларуси больше и живут они дольше

Самый женский город страны — Минск.

В Беларуси на 10 ребят приходится 11,7 девчонок. Самый женский город – Минск, здесь соотношение 10/12. Такие данные содержатся в сборнике Белстата.

Больше всего близка к гендерному балансу Минская область – 11,3 женщины на десяток мужчин. Так как область административно не включает в себя столицу, можно предположить, что отсюда в Минск уезжает больше девочек, чем мальчиков.

При этом белорусские женщины в среднем на 2,8 года старше мужчин – это происходит из-за более ранней смерти мужского пола по сравнению с женским. Разница в продолжительности жизни между полами к началу 2025 года составила 10,5 лет.

В целом же среднему белорусу сейчас почти 42 года.

Самой молодой среди областей стала Брестская – здесь средний возраст населения составил 41,4 года, на другом конце спектра – Витебщина с 43,6 годами в среднем.

Средняя ожидаемая продолжительность также разнится в разных местностях: если в Минске она почти достигает 78 лет, тогда как на Витебщине и Могилевщине - только 73,5 года.

