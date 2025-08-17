Женщин в Беларуси больше и живут они дольше

Женщин в Беларуси больше и живут они дольше4
- 17.08.2025, 21:14
Самый женский город страны — Минск.
В Беларуси на 10 ребят приходится 11,7 девчонок. Самый женский город – Минск, здесь соотношение 10/12. Такие данные содержатся в сборнике Белстата.
Больше всего близка к гендерному балансу Минская область – 11,3 женщины на десяток мужчин. Так как область административно не включает в себя столицу, можно предположить, что отсюда в Минск уезжает больше девочек, чем мальчиков.
При этом белорусские женщины в среднем на 2,8 года старше мужчин – это происходит из-за более ранней смерти мужского пола по сравнению с женским. Разница в продолжительности жизни между полами к началу 2025 года составила 10,5 лет.
В целом же среднему белорусу сейчас почти 42 года.
Самой молодой среди областей стала Брестская – здесь средний возраст населения составил 41,4 года, на другом конце спектра – Витебщина с 43,6 годами в среднем.
Средняя ожидаемая продолжительность также разнится в разных местностях: если в Минске она почти достигает 78 лет, тогда как на Витебщине и Могилевщине - только 73,5 года.