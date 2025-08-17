СМИ: Трамп изменил планы встречи с Зеленским 20 17.08.2025, 21:19

Сначала будет встреча тет-а-тет.

Завтрашняя встреча в Белом доме на первом этапе будет предусматривать присутствие только президентов Украины и США, а европейские лидеры присоединятся к ней уже потом. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.

«Президент США Дональд Трамп решил провести встречу один на один с Владимиром Зеленским, хотя украинского лидера в Вашингтон сопровождают канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики. Только после переговоров тет-а-тет между президентом Украины и США к ним присоединятся представители ЕС и НАТО», — пишет издание.

По данным Bild, кроме Мерца и фон дер Ляйен, в составе делегации также будут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.

