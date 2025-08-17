закрыть
17 августа 2025
«В Польше мы можем себе это позволить»

«В Польше мы можем себе это позволить»

Сколько получают белорусские врачи, переехавшие в соседнюю страну.

Семья врачей из Беларуси рассказала сайту Charter97.org о переезде в Польшу:

— Приехали в Польшу в 2022 году и первое время поставили жизнь на паузу. Сидели «на чемоданах», надеясь, что этот маразм не сможет длиться так долго, но время шло, а вместе с ним и жизнь. Наша жизнь. Поэтому нужно было двигаться вместе с ней, а не сидеть в ожидании и гадать, что будет.

Как мы прожили следующий, 2023 год, пересказывать не буду, потому что это была учеба с утра до вечера. Чтобы пройти нострификацию диплома, нужны немалые усилия. Здесь и другие подходы в лечении, и иные протоколы. Но прежде всего — совершенно другая, не международная терминология. Поэтому этот путь возвращения в профессию совсем не был лёгкой прогулкой.

Так, имея за плечами более чем 10 лет медицинского стажа, мы вынуждены начинать всё сначала. Зарплата у нас как у стажеров составляет 8 тысяч злотых — это почти 2 тысячи евро.

Зарабатывала ли я когда-нибудь такие деньги в Беларуси? Ответ — никогда, даже имея опыт и работая с онкологическими больными. Здесь же, в Польше, уже на старте я получаю в разы больше. Так что сегодня мы с мужем живем планами доучиться, начать самостоятельно работать и построить дом. В Польше мы можем себе это позволить.

А там жизнь покажет… Если будет возможность вернуться, то всегда можно, имея капитал, открыть если не медицинский центр, то частный кабинет.

