Радослав Сикорский: Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву 17.08.2025, 22:04

Глава МИД Польши поддержал Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что давление стоит оказывать на агрессора, а не на жертву. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Встреча западной «Коалиция решительных» завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», — написал Сикорский.

Накануне встречи с главой Белого дома президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас нужны реальные переговоры, и на них может обсуждаться текущая линия фронта.

