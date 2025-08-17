закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Радослав Сикорский: Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву

  • 17.08.2025, 22:04
Радослав Сикорский: Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву

Глава МИД Польши поддержал Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что давление стоит оказывать на агрессора, а не на жертву. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Встреча западной «Коалиция решительных» завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», — написал Сикорский.

Накануне встречи с главой Белого дома президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас нужны реальные переговоры, и на них может обсуждаться текущая линия фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина