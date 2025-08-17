Радослав Сикорский: Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву
- 17.08.2025, 22:04
Глава МИД Польши поддержал Украину.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что давление стоит оказывать на агрессора, а не на жертву. Такое заявление он опубликовал в соцсети Х.
«Встреча западной «Коалиция решительных» завершилась накануне завтрашних переговоров в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», — написал Сикорский.
Накануне встречи с главой Белого дома президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас нужны реальные переговоры, и на них может обсуждаться текущая линия фронта.