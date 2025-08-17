ЕС готовит новые санкции против России 17.08.2025, 22:25

19-й пакет войдет в силу в сентябре.

Европейский Союз уже в начале сентября примет 19-й пакет санкций против России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она подчеркнула, что пока в Украине продолжается война, Европа будет осуществлять дипломатическое и экономическое давление на Россию.

«Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и продвигаем подготовку 19-го пакета. Он будет принят в начале сентября», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС ввел уже 18 пакетов санкций против страны-агрессора и сейчас готовит 19-й.

