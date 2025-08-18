Трамп ударил по космическим амбициям Индии
- 18.08.2025, 3:00
Тарифы могут сказаться на важных стартапах.
Индийский космический стартап Skyroot Aerospace столкнулся с новой неопределенностью после угроз президента США Дональда Трампа ввести 50% тарифы на индийский импорт, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Компания, разрабатывающая низкобюджетные ракетные пуски в сотрудничестве с американской Axiom Space, недавно завершила критический статический пусковой тест своей орбитальной ракеты.
Генеральный директор Skyroot Паван Чандана отметил, что тарифы на экспорт промышленной продукции в США не повлияют на основной бизнес компании — предоставление индивидуальных запусков малых спутников. Тем не менее эксперты предупреждают, что усиление тарифов и возможные санкции могут негативно сказаться на индийских космических стартапах, сильно зависящих от финансирования из США.
Skyroot стала первой индийской частной компанией, покорившей космос в 2022 году с суборбитальной ракетой Vikram-S. Запуск орбитальной ракеты задерживается уже два года, что подчеркивает сложность технологий. Стартап нацелен на первый орбитальный запуск до конца года, но успешный старт с первой попытки — редкость.
Другие частные игроки мировой космической индустрии демонстрируют разные результаты: японский стартап Space One и австралийский Gilmour Space провели неудачные запуски.
Специалисты подчеркивают, что даже в условиях геополитической напряженности сотрудничество Индии и США в стратегических секторах, включая космос, вероятно, продолжится. Однако потенциальные тарифы и торговые ограничения могут замедлить рост индийских космических стартапов, зависимых от импортных компонентов и инвестиций.