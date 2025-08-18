закрыть
18 августа 2025, понедельник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп ударил по космическим амбициям Индии

  • 18.08.2025, 3:00
Трамп ударил по космическим амбициям Индии

Тарифы могут сказаться на важных стартапах.

Индийский космический стартап Skyroot Aerospace столкнулся с новой неопределенностью после угроз президента США Дональда Трампа ввести 50% тарифы на индийский импорт, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Компания, разрабатывающая низкобюджетные ракетные пуски в сотрудничестве с американской Axiom Space, недавно завершила критический статический пусковой тест своей орбитальной ракеты.

Генеральный директор Skyroot Паван Чандана отметил, что тарифы на экспорт промышленной продукции в США не повлияют на основной бизнес компании — предоставление индивидуальных запусков малых спутников. Тем не менее эксперты предупреждают, что усиление тарифов и возможные санкции могут негативно сказаться на индийских космических стартапах, сильно зависящих от финансирования из США.

Skyroot стала первой индийской частной компанией, покорившей космос в 2022 году с суборбитальной ракетой Vikram-S. Запуск орбитальной ракеты задерживается уже два года, что подчеркивает сложность технологий. Стартап нацелен на первый орбитальный запуск до конца года, но успешный старт с первой попытки — редкость.

Другие частные игроки мировой космической индустрии демонстрируют разные результаты: японский стартап Space One и австралийский Gilmour Space провели неудачные запуски.

Специалисты подчеркивают, что даже в условиях геополитической напряженности сотрудничество Индии и США в стратегических секторах, включая космос, вероятно, продолжится. Однако потенциальные тарифы и торговые ограничения могут замедлить рост индийских космических стартапов, зависимых от импортных компонентов и инвестиций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина