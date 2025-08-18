закрыть
18 августа 2025, понедельник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У россиян начнут изымать земельные участки

  • 18.08.2025, 5:30
У россиян начнут изымать земельные участки

За сорняки и хлам.

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила конфискации бесхозных земельных участков, например из-за отсутствия на нем зданий или захламленности земли. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно новым нормам, которые правительство утвердило в начале июня, власти будут изымать участки, если отсутствуют строения на землях, предназначенных для застройки (в течение 5 лет) или на протяжении 7 и более лет на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство, не был возведен частный дом. Также наделы могут отнять, если более половины их территории захламлены мусором и отходами и хозяин не решит эту проблему за год.

Кроме того, изъятию подлежат участки, на котором присутствуют постройки в ненадлежащим состоянии. Например, у здания нет окон или оно заросло сорняками. Если больше половины площади земли покрыта сорняками выше одного метра и в течение года это нарушение сохраняется, власти также вправе конфисковать участок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина