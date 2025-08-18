У россиян начнут изымать земельные участки 18.08.2025, 5:30

За сорняки и хлам.

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила конфискации бесхозных земельных участков, например из-за отсутствия на нем зданий или захламленности земли. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно новым нормам, которые правительство утвердило в начале июня, власти будут изымать участки, если отсутствуют строения на землях, предназначенных для застройки (в течение 5 лет) или на протяжении 7 и более лет на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство, не был возведен частный дом. Также наделы могут отнять, если более половины их территории захламлены мусором и отходами и хозяин не решит эту проблему за год.

Кроме того, изъятию подлежат участки, на котором присутствуют постройки в ненадлежащим состоянии. Например, у здания нет окон или оно заросло сорняками. Если больше половины площади земли покрыта сорняками выше одного метра и в течение года это нарушение сохраняется, власти также вправе конфисковать участок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com