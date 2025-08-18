«В РФ даже поначалу была паника» 18.08.2025, 7:37

Мелания Трамп

Как США красиво напомнили Путину, что у него есть проблемы.

Украинский политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV оценил «тонкий ход» США, когда первая леди США Мелания Трамп передала через своего мужа и президента Дональда письмо главе Кремля Владимиру Путину во время встречи на Аляске, где призвала его защитить детей и позаботиться о будущих поколениях во всем мире:

— С одной стороны, эта тема для нас действительно очень важна. Это один из ключевых вопросов, которые мы постоянно поднимаем, даже во время встреч с россиянами, которые происходили в Турции. Потому что мы прекрасно знаем, что делает Россия, как она делает.

И это не просто военные преступления. Это вообще, согласно определению устава Организации Объединенных Наций, геноцидная практика, которая связана с детьми, которых вывозят, пытаются из украинцев сделать русских, и много других каких-то подобных вещей. Это первый момент.

Второй момент. Мне кажется, здесь тонкий был ход, который связан с тем, что ордер на Путина выписан именно за похищение детей. То есть это еще такое напоминание со стороны Соединенных Штатов (очень красиво, кстати, сделанное) о том, что Путин с этим имеет проблемы — не только чисто практического характера, потому что они похищают детей, но еще и на уровне нормативно-правовой базы.

И здесь не важно, что Штаты не признают юрисдикцию этого суда (Международного уголовного суда — Ред.), здесь важен именно такой подход, важен принцип происходящего.

А то, что это происходит через жену президента [США]… Я не знаю, кто там это планировал, кто был инициатором, кто вообще придумал эту, скажем так, схему, но она очень красивая ещё в том плане, что Трамп несколько раз ссылался на свою жену и говорил, что она ему рассказывала о российско-украинской войне, она очень внимательно за ней наблюдает. И, очевидно, ее позиция абсолютно не на стороне Российской Федерации.

Поэтому, когда появляется такой лис, он очень, как некоторые сказали, медово написан, но это дипломатический такой подход. Он как бы и не содержит каких-то прямых вещей, но на самом деле он очень очевиден.

Россиянам на это надо как-то реагировать. Они не могут проигнорировать, потому что здесь Путин рассказывает, что «мы с Трампом прекрасно пообщались, все супер», и как проигнорировать письмо первой леди?

Кстати, в России даже паника сначала была. Они его обнародовали, потом убрали, потом снова обнародовали. То есть они поняли, что не получится скрыть, тем более, что Белый Дом это письмо выложил, то есть это уже были не слухи.

