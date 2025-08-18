Доллар будет удивлять 18.08.2025, 7:44

2,352

Новые причины для роста выше 3 рублей.

Вся прошлая неделя на внутреннем валютном рынке прошла в ожидании геополитических решений. Которые по факту не привели к каким-либо значимым результатам. По крайней мере, в сиюминутном влиянии на финансовый рынок. Каких курсов валют ждать в предпоследнюю неделю августа, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Саммит в Аляске и курсы валют

Безусловно, сама по себе встреча верхах в субботу в американском штате Аляска носит исключительно важное событие, но последствия этого саммита ещё будут развиваться и не исключено, что в дальнейшем (или ближайшем) это повлияет не только на мировую политику, но и на наш внутренний валютный рынок.

Тем не менее, обменный курс доллара США на белорусских торгах за прошлую неделю снизился на незначительные -0,41%. С начала года отставание курса доллара вновь увеличилось на -14,34%. Курс закрытия торгов БВФБ в пятницу 15 августа составил USD/BYN 2,9755. Объём торгов немного ниже среднего с 51,606 млн долларов США.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке к закрытию недели составил RUB/BYN 3,7121 за 100 российских рублей. Курс рубля при этом за прошлую неделю также стал немного дешевле, на относительно небольшие -0,10%. К началу года сохраняется укрепление российской валюты на +10,85%. Объём торгов стал минимальным в этом году с 12 207,560 российских рублей.

Таким образом, белорусский рубль за прошлую неделю укрепился ко всем основным валютам, валютная корзина Национального банка подешевела за неделю на -0,17% до 0,1760 пунктов.

Появились причины для роста доллара

На начавшейся неделе на обменный курс рубля продолжают оказывать влияние те же факторы, но с некоторыми изменениями. Речь сейчас идёт об отмене с 14 августа Правительством России норматива обязательной продажи иностранной валюты определённым перечнем экспортёров. На российском рынке с октября 2023 года (продлевалось в мае 2025 года на 1 год) действовала норма отчисления 40% валютной выручки на специальные счета и продажи с них не менее 90% валюты на внутреннем рынке. До сих пор этот Указ являлся одним из наполнителей российского финансового рынка валютой.

В условиях ограниченного спроса со стороны импорта и физических лиц, на внутреннем рынке сложился устойчивый профицит валюты, что по факту оказывает существенное давление на курс доллара в том числе. По мере ухода с рынка части валюты и стабилизации баланса спроса и предложения не исключено, что курс доллара на российском рынке поднимется до 82,0- 85,0 рублей.

На белорусском валютном рынке это почти автоматически может привести к росту «бакса» до 3,05 – 3,10 белорусских рублей.

Безусловно, это не будет скачкообразным изменением курса доллара на белорусском рынке, а скорее постепенной коррекцией вверх. К тому же к окончанию этой недели в России начинается налоговый период, который на некоторое время поддержит рубль. Есть некоторое ожидание роста курса немного выше 3,00 рублей.

И далее, возможно развитие внешних факторов в урегулировании украинского конфликта. Наблюдаем за всеми событиями.

