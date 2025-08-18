Bloomberg: Визит Зеленского в Вашингтон может стать переломным 18.08.2025, 7:59

1,260

Президент Украины заручился поддержкой европейских лидеров.

Запланированный на понедельник, 18 августа, визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом может стать поворотным моментом.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что накануне переговоров в Вашингтоне европейские лидеры выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули недопустимость изменения международных границ силой.

Это заявление прозвучало на фоне информации СМИ о том, что российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске требовал отдать России весь Донбасс в обмен на якобы согласие прекратить боевые действия. Президент Украины, комментируя эти заявления, отверг возможность сдачи украинских территорий.

По информации агентства, европейские лидеры опасаются, что Трамп может оказывать давление на Зеленского, чтобы подтолкнуть Украину к территориальным уступкам.

Как отмечает Bloomberg, судьба усилий Трампа по прекращению боевых действий вскоре будет проверена, поскольку Зеленский должен ответить на меняющиеся требования американского президента и неоднозначные сигналы после российско-американского саммита на Аляске.

После переговоров с Путиным Трамп отказался от начального условия о немедленном прекращении огня.

