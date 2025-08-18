закрыть
18 августа 2025, понедельник, 8:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вольфович опроверг Лукашенко

  • 18.08.2025, 8:17
Вольфович опроверг Лукашенко
Александр Вольфович

Так все же «мудрый политик» или «болтун»?

Комментируя разговор президента США с Лукашенко, глава Совбеза Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ, что звонок «стал полной неожиданностью для всех»:

— Трамп, видимо, мудрый политик все-таки, раз действительно до такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича, — заявил Александр Вольфович.

Примечательно, что не так давно сам Лукашенко в интервью Time называл Трампа не иначе как «болтуном» и не очень-то высоко отзывался о его результативности.

— Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире, — заявил тогда Лукашенко.

Теперь, как видим, «болтун» оказался «мудрым политиком» — всего -то стоило только позвонить Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина