Вольфович опроверг Лукашенко 18.08.2025, 8:17

Александр Вольфович

Так все же «мудрый политик» или «болтун»?

Комментируя разговор президента США с Лукашенко, глава Совбеза Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ, что звонок «стал полной неожиданностью для всех»:

— Трамп, видимо, мудрый политик все-таки, раз действительно до такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича, — заявил Александр Вольфович.

Примечательно, что не так давно сам Лукашенко в интервью Time называл Трампа не иначе как «болтуном» и не очень-то высоко отзывался о его результативности.

— Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире, — заявил тогда Лукашенко.

Теперь, как видим, «болтун» оказался «мудрым политиком» — всего -то стоило только позвонить Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

