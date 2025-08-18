Вольфович опроверг Лукашенко
- 18.08.2025, 8:17
Так все же «мудрый политик» или «болтун»?
Комментируя разговор президента США с Лукашенко, глава Совбеза Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ, что звонок «стал полной неожиданностью для всех»:
— Трамп, видимо, мудрый политик все-таки, раз действительно до такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича, — заявил Александр Вольфович.
Примечательно, что не так давно сам Лукашенко в интервью Time называл Трампа не иначе как «болтуном» и не очень-то высоко отзывался о его результативности.
— Давай объективно. Болтун Трамп? Болтун. Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире, — заявил тогда Лукашенко.
Теперь, как видим, «болтун» оказался «мудрым политиком» — всего -то стоило только позвонить Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».