Зеленский жестко ответил на слова Трампа

Россия должна закончить войну, которую сама же и начала.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина уже не сможет вернуть Крым, зато Киев может «почти сразу» закончить начатую страной-агрессором Россией войну.

Зеленский в сообщении в Telegram отметил, что в 2014 году Украине не стоило отдавать Крым, а надо было бороться за него так же, как в 2022 году за Киев, Одессу и Харьков.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения», — написал президент Украины.

Зеленский заявил, что «Россия должна закончить войну, которую сама же и начала». Совместная с США и Европой сила должна принудить Москву к настоящему миру, добавил украинский президент.

