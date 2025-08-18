Ford придумал конвейер, а теперь отказывается от него 18.08.2025, 8:38

4,704

Генри Форд

Есть способ делать автомобили еще проще.

Генри Форд вошел в историю тем, что придумал конвейер – способ дешево и массово выпускать автомобили. Теперь его же инженеры говорят, что конвейер был неидеальным решением: можно сократить время сборки еще на 15%, а число рабочих постов – почти наполовину.

Сейчас там ведется дорогостоящая перестройка – в нее Ford вложил $2 млрд. Линия должна заработать в 2027 году, выпуская электрические пикапы следующего поколения, пишет techinsider.

В начале автомобильной эры машины собирали на стапелях: для этого требовалась команда высококвалифицированных рабочих, а сам процесс был медленным и трудозатратным. Из-за этого автомобили оставались роскошью. Все изменилось с появлением конвейера: вся работа была разделена на простые операции, и стал реальностью «автомобиль для всех», о котором мечтал Форд.

В начале августа 2025 года генеральный директор Ford Джим Фарли представил новый метод сборки электромобилей, который заменит привычный конвейер. Получивший название Ford Universal EV Production System, он будет работать в комплексе с новой автомобильной платформой Ford Universal EV Platform, которая сделает электромобили радикально доступнее по цене.

От конвейерной сборки в принципе он не отказывается – процесс лишь перестает быть линейным. Сборку ведут на трех параллельных линиях: одна делает переднюю часть машины, другая – заднюю, а третья – центральную часть с батареей. Все процессы идут одновременно, а затем части соединяются в цельный электромобиль.

Идея не абсолютно новая: в 2023 году Tesla анонсировала похожую систему, но по своим причинам не внедрила. Ford теперь реализует ее на своем заводе.

По расчетам технологов, разветвленный конвейер займет меньше места и снизит затраты: понадобится на 20% меньше деталей, на 25% меньше крепежа и на 40% меньше рабочих постов.

Впрочем, скептики считают, что настоящей революции Ford не совершил: весь смысл инновации в том, чтобы ублажить акционеров, недовольных тем, что компания производит электромобили в убыток себе. Но придержим суждения и подождем до 2027-го – там станет видно, кто был прав.

