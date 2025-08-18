Чиновники ждут ухода Лукашенко? 1 18.08.2025, 8:58

Начался открытый саботаж.

Беларусь готовится совершить большой фармакологический прорыв. Там же, где раньше уже готовилась. Предприятие «БелВитунифарм», которое должно было сделать отечественную вакцину от covid-19, обещают окончательно запустить к 2030 году. Правда, пока не определились окончательно, как это сделать, пишет planbmedia.io.

«Мы подробнейшим образом обсуждали ваш бизнес-план, но, как в известной поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — сказал Лукашенко в пятницу на совещании, посвященном будущему белорусской фармакологии.

Такое же совещание и с тем же самым «БелВитунифарм» Лукашенко проводил в 2021 году. Тогда речь шла о том, чтобы создать отечественную вакцину от covid-19. Потому что импортные вакцины Александра Лукашенко не устраивали. В основном, тем, что они импортные. А белорусская вакцина должна была стать прорывом в мировой фармакологии.

«Не проспим, развернемся — значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов», — мечтал Лукашенко.

Но что-то пошло не так. Отечественная вакцина была зарегистрирована только в конце 2023 года. От последствий covid-19 в Беларуси, где власти выбрали уникальный путь борьбы с эпидемией, к этому времени умерло 90 тысяч человек.

Как (не) заработать миллионы

Заработать сотни миллионов на экспорте уникальной белорусской вакцины тоже не получилось. По плану «БелВитунифарм» в 2024 году должен был произвести 4 миллиона доз вакцины. По состоянию на конец 2024 года ее промышленное производство так и не началось. Как и производство обещанных предприятием вакцин от алкоголизма и запоя. В конце 2024 года директор предприятия был приговорен к четырем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.

«Не завершен производственный комплекс по выпуску вакцин, и дорогостоящее оборудование простаивает. Это недопустимо. Вам выделяли немалые бюджетные деньги», — посетовал Лукашенко.

Но на планы этот провал не повлиял. Вернее, планы стали еще грандиознее. Если раньше речь шла о производстве несколько уникальных отечественных вакцин, то сейчас власти обещают полное фармакологические импортозамещение.

«Биотехнологии — это будущее человечества. Поэтому здесь мы обязаны играть первую скрипку или нас не будет в будущем», — сказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Правда, в этот раз решили все-таки подстраховаться со сроками. Полный фармакологический прорыв обещают к 2030 году. А к этому времени, глядишь, и отчитываться о проделанной работе будет некому.

