18 августа 2025, понедельник, 9:52
Стал известен график переговоров Трампа и Зеленского

  • 18.08.2025, 9:08
Стал известен график переговоров Трампа и Зеленского

Встреча начнется в 20:15 по Минску.

Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по Минску

Расписание обнародовал Roll Call.

Опубликованное расписание свидетельствует, что переговоры между Зеленским и Трампом начнутся в 20:15 по Минску и продлятся около часа.

Уже в 22:00 по минскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.

18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.

