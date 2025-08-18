Стал известен график переговоров Трампа и Зеленского

Стал известен график переговоров Трампа и Зеленского1
- 18.08.2025, 9:08
- 1,380
Встреча начнется в 20:15 по Минску.
Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в понедельник, 18 августа, в 20:15 по Минску
Расписание обнародовал Roll Call.
Опубликованное расписание свидетельствует, что переговоры между Зеленским и Трампом начнутся в 20:15 по Минску и продлятся около часа.
Уже в 22:00 по минскому времени Трамп встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.
18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.