«Нужны реальные перемены» 2 18.08.2025, 9:18

1,610

Почему решили изменить название МГЛУ?

Со своей версией в редакцию сайта Charter97.org:

Был Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), что не понравилось вождю. Видимо, в своей голове он расшифровывал это как «м..дак Лу». Поэтому теперь БГУИМ – Белорусский государственный университет иностранных языков. Сомневаюсь, что это звучит лучше. Но разве такие перемены нужны учреждению?

Однажды в поезде Варшава-Брест я разговорилась со студентом из Бобруйска, который учился на туристическом факультете в Польше, и спросила, почему он отдает предпочтение зарубежному вузу. И ответ был убедительным и основательным. Парень изучал испанский язык. Чтобы хорошо на нем говорить, их летом отправляли на практику в Испанию, где они могли погрузиться в языковую среду.

Позже студентов направляли по странам Европы, чтобы они, осмотрев достопримечательности, знали, что предлагать своим будущим клиентам. Вот такое практическое обучение.

А что же имеем мы в нашем лингвистическом университете, кроме смены названия? Отправляют ли наших студентов совершенствовать владение иностранным языком за границу? Да где там! Наших студентов могут отправить на картошку, морковь, свеклу. А зарубежные поездки – это для избранных. Так какое же у нас будет качество обучения и уровень знаний!?

Здесь, как пел Лявон Вольский: «Ламай сцэнар – ламай сістэму». А от перемены букв в названии – перемен в голове и реальности не наступит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com