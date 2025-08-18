«Нужны реальные перемены»2
Почему решили изменить название МГЛУ?
Был Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), что не понравилось вождю. Видимо, в своей голове он расшифровывал это как «м..дак Лу». Поэтому теперь БГУИМ – Белорусский государственный университет иностранных языков. Сомневаюсь, что это звучит лучше. Но разве такие перемены нужны учреждению?
Однажды в поезде Варшава-Брест я разговорилась со студентом из Бобруйска, который учился на туристическом факультете в Польше, и спросила, почему он отдает предпочтение зарубежному вузу. И ответ был убедительным и основательным. Парень изучал испанский язык. Чтобы хорошо на нем говорить, их летом отправляли на практику в Испанию, где они могли погрузиться в языковую среду.
Позже студентов направляли по странам Европы, чтобы они, осмотрев достопримечательности, знали, что предлагать своим будущим клиентам. Вот такое практическое обучение.
А что же имеем мы в нашем лингвистическом университете, кроме смены названия? Отправляют ли наших студентов совершенствовать владение иностранным языком за границу? Да где там! Наших студентов могут отправить на картошку, морковь, свеклу. А зарубежные поездки – это для избранных. Так какое же у нас будет качество обучения и уровень знаний!?
Здесь, как пел Лявон Вольский: «Ламай сцэнар – ламай сістэму». А от перемены букв в названии – перемен в голове и реальности не наступит.