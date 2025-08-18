Дельфины и киты регулярно устраивают совместные игры 18.08.2025, 9:48

Иллюстративное фото

По мнению исследователей, такие моменты могут быть для морских гигантов «отдыхом от дел».

Новое исследование показало, что встречи дельфинов и китов в океане часто оказываются взаимной игрой, а не односторонними попытками дельфинов «пошалить». Ученые проанализировали сотни фото и видео и выяснили, что такие контакты могут быть дружелюбными, а иногда даже включают тактильные «приветствия», пишет techinsider.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Discover Animals, ученые проанализировали 199 случаев взаимодействия 19 видов дельфинов и китов в разных уголках мира. В наблюдениях участвовало около 1 570 дельфинов и 425 китов. Большинство встреч проходило с участием горбатых китов – их заметили в 68% случаев. Среди дельфинов чаще всего попадались афалины, а также обыкновенные и тихоокеанские белобокие.

Примерно четверть всех эпизодов исследователи классифицировали как положительное взаимодействие или игру. У горбатых китов таких случаев оказалось даже больше – около трети. В эти моменты киты медленно плыли навстречу дельфинам, переворачивались, показывали брюшко и вели себя так, как во время дружелюбного общения. В восьми наблюдениях фиксировали и намеренные прикосновения между животными.

По мнению исследователей, такие моменты могут быть для морских гигантов «отдыхом от дел» – временем, когда они не охотятся и не ухаживают за партнерами, а просто взаимодействуют с другими умными обитателями океана. Это похоже на межвидовую игру, которую в природе наблюдали и у наземных животных – от шимпанзе с бабуинами до жирафов со страусами.

