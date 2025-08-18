ISW разнес «гарантии» от Путина 18.08.2025, 9:45

Главе Кремля нельзя доверять.

Предложениям Путина относительно российского «законодательного» обязательства больше не вторгаться в Украину и в Европу нельзя доверять, отмечают специалисты Института изучения войны (ISW).

Во-первых, Россия уже дважды нарушала предыдущие похожие международные обязательства, а во-вторых, Путин продемонстрировал, что может свободно менять российское законодательство по своему усмотрению. Ведь Путин в значительной степени игнорировал даже Конституцию России для поддержки своих политических целей, манипулируя голосованием за конституционные поправки (2020 года), которые позволили ему снова баллотироваться на пост президента в 2024-м и потенциально оставаться у власти до 2036 года. Оба вторжения Путина в Украину (2014 и 2022) также нарушили обязательства России по Будапештскому меморандуму 1994 года об уважении независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, Россия постоянно нарушает международные соглашения, запрещающие агрессию против Украины, включая Минские соглашения. Поэтому текущее обещание Путина о невозможности агрессии РФ против Украины не является ни уступкой, ни достоверной гарантией. Нет никаких доказательств того, что Путин будет придерживаться любого подобного обязательства или закона после заключения мирного соглашения, отмечают в ISW.

Детали относительно международных гарантий безопасности Украины, на которые якобы готов пойти Путин, пока остаются непонятными, но Кремль, возможно, пытается возродить свои требования относительно гарантий безопасности от апреля 2022 года — что нейтрализовало бы такие гарантии для Украины. По данным Axios, на переговорах с Трампом Путин выразил готовность обсудить гарантии безопасности для Украины и упомянул Китай как одного из возможных гарантов. Такая идея повторяет «Стамбульские» предложения России в апреле 2022 года, согласно которым именно Китай, Россия и несколько западных государств были указаны как гаранты безопасности для Украины. При этом Россия требовала, чтобы такие государства могли оказать Украине помощь в случае будущего нападения только после того, как все страны-гаранты согласятся на такое решение. Но Китай является близким союзником России, который в значительной степени помогает российским военным усилиям и оборонно-промышленному комплексу России, поэтому КНР не будет нейтральным гарантом, отмечают в ISW. А участие России в списке «гарантов безопасности» сделало бы такие договоренности бессмысленными.

Поэтому если любое будущее мирное соглашение будет включать положения, подобные выдвинутым Россией в 2022 году, это позволит КНР или России наложить вето на любые решения о помощи Украине в случае очередного российского вторжения.

