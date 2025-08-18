закрыть
Белорусов поразил антуражный бар в Крупках

2
  • 18.08.2025, 9:54
  • 1,474
Белорусов поразил антуражный бар в Крупках

У него есть еще одна особенность — он открывается и закрывается, когда захочет хозяин.

Видео с необычным и очень самобытным баром в районном центре Крупки в Минской области набрало за сутки 300 тыс. просмотров десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. У него есть еще одна особенность — он открывается и закрывается, когда захочет хозяин, рассказали везунчики, кому удалось туда попасть, заметил «Телеграф».

Пользователей поразил как внешний вид здания, в котором находится бар, так и внутреннее убранство.

«Видео снято пару дней назад. Единственное, знакомый потом сказал, что точного графика работы бара нет: открывается и закрывается, когда хочет) Но попытать удачу можно!» — рассказала автор ролика.

Множество фонариков, эклектичные украшения, от которых рябит в глазах, не отпугнули зрителей. Впрочем, немного сумбурный дизайн на самом деле вызывает приятные впечатления и, конечно же, удивление.

«Так теперь в Крупки ехать, что ли?» — спросила одна из зрительниц и получила около тысячи лайков.

@byba_sinona Эпатажненько! #беларусь #belarus #крупки #путешествияпобеларуси #необычныеместа ♬ original sound - -ˋˏ✦༺𝐇𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫༻✦ˎˊ˗

