«Почти у всех перевозчиков задержки автобусов»
- 18.08.2025, 10:08
Из-за очередей на границе некоторые рейсы из Варшавы в Беларусь переносятся на сутки.
На утро понедельника в очереди на выезд из Беларуси стоят уже более 4 тысяч легковых авто и свыше сотни автобусов. Также задерживается выезд автобусов из Варшавы в Беларусь, в ряде случаев — на сутки, пишет «Зеркало».
По данным Госпогранкомитета на 8 часов утра 18 августа, в пункте пропуска «Брест» скопились 4410 легковых автомобилей и 108 автобусов.
В пограничных чатах люди пересылают сообщения от перевозчиков, где говорится о задержках автобусных рейсов из Варшавы.
Так, автобус Ecolines Варшава — Минск, который должен был отправиться 17 августа в 08.00, перенесли на 14.00 18 августа.
Рейс того же перевозчика Варшава — Брест — Барановичи — Минск, запланированный на 1.20 18 августа, перенаправили в 1.00 19 августа.
Сообщают и о задержках других рейсов.
«Почти у всех перевозчиков задержки, связано с тем, что автобусы не успевают пройти границу Беларуси и Польши, чтобы потом успеть развернуться», — пишут пассажиры.