закрыть
18 августа 2025, понедельник, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Почти у всех перевозчиков задержки автобусов»

  • 18.08.2025, 10:08
«Почти у всех перевозчиков задержки автобусов»

Из-за очередей на границе некоторые рейсы из Варшавы в Беларусь переносятся на сутки.

На утро понедельника в очереди на выезд из Беларуси стоят уже более 4 тысяч легковых авто и свыше сотни автобусов. Также задерживается выезд автобусов из Варшавы в Беларусь, в ряде случаев — на сутки, пишет «Зеркало».

По данным Госпогранкомитета на 8 часов утра 18 августа, в пункте пропуска «Брест» скопились 4410 легковых автомобилей и 108 автобусов.

В пограничных чатах люди пересылают сообщения от перевозчиков, где говорится о задержках автобусных рейсов из Варшавы.

Так, автобус Ecolines Варшава — Минск, который должен был отправиться 17 августа в 08.00, перенесли на 14.00 18 августа.

Рейс того же перевозчика Варшава — Брест — Барановичи — Минск, запланированный на 1.20 18 августа, перенаправили в 1.00 19 августа.

Сообщают и о задержках других рейсов.

«Почти у всех перевозчиков задержки, связано с тем, что автобусы не успевают пройти границу Беларуси и Польши, чтобы потом успеть развернуться», — пишут пассажиры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко