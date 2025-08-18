«Почти у всех перевозчиков задержки автобусов» 18.08.2025, 10:08

Из-за очередей на границе некоторые рейсы из Варшавы в Беларусь переносятся на сутки.

На утро понедельника в очереди на выезд из Беларуси стоят уже более 4 тысяч легковых авто и свыше сотни автобусов. Также задерживается выезд автобусов из Варшавы в Беларусь, в ряде случаев — на сутки, пишет «Зеркало».

По данным Госпогранкомитета на 8 часов утра 18 августа, в пункте пропуска «Брест» скопились 4410 легковых автомобилей и 108 автобусов.

В пограничных чатах люди пересылают сообщения от перевозчиков, где говорится о задержках автобусных рейсов из Варшавы.

Так, автобус Ecolines Варшава — Минск, который должен был отправиться 17 августа в 08.00, перенесли на 14.00 18 августа.

Рейс того же перевозчика Варшава — Брест — Барановичи — Минск, запланированный на 1.20 18 августа, перенаправили в 1.00 19 августа.

Сообщают и о задержках других рейсов.

«Почти у всех перевозчиков задержки, связано с тем, что автобусы не успевают пройти границу Беларуси и Польши, чтобы потом успеть развернуться», — пишут пассажиры.

