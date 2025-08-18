закрыть
18 августа 2025, понедельник
Украинские бойцы взяли в плен спецназовцев РФ

1
  • 18.08.2025, 10:18
  • 3,920
Украинские бойцы взяли в плен спецназовцев РФ

ССО зачистили вражеские позиции.

Операторы Сил Специальных Операция ВС Украины зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.

Так операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.

Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.

- Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь, - рассказал оператор ССО «Рудя».

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.

После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.

