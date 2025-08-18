Украинские бойцы взяли в плен спецназовцев РФ 1 18.08.2025, 10:18

3,920

ССО зачистили вражеские позиции.

Операторы Сил Специальных Операция ВС Украины зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.

Так операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.

Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.

- Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь, - рассказал оператор ССО «Рудя».

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.

После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com