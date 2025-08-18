Украинские бойцы взяли в плен спецназовцев РФ

Украинские бойцы взяли в плен спецназовцев РФ1
- 18.08.2025, 10:18
- 3,920
ССО зачистили вражеские позиции.
Операторы Сил Специальных Операция ВС Украины зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.
Так операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.
Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.
- Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь, - рассказал оператор ССО «Рудя».
В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.
После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.