В Минобороны якобы назвали количество залетевших в Беларусь беспилотников

  • 18.08.2025, 10:33
  • 1,818
В Минобороны якобы назвали количество залетевших в Беларусь беспилотников

О чем не договорили?

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович 16 августа заявил о том, что с начала 2025 года было зафиксировано более 800 нарушений правил использования воздушного пространства страны. В том числе — свыше 300 нарушений государственной границы.

«В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там обстановка непростая», — сказал Лукьянович.

Также, по его словам, «на западных рубежах» наблюдается «огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации».

Под нарушениями правил использования воздушного пространства Беларуси, вероятно, генерал имел в виду нарушения запрета на использование любительских БпЛА.

Нарушение границы на «южных рубежах» — это залеты беспилотников в Гомельскую область (иногда — в Брестскую), которые мониторит и подсчитывает «Флагшток». Журналисты сравнили официальные цифры со своей статистикой, которая ведется по данным украинских мониторинговых каналов.

Вышло, что генерал не солгал. В январе было зафиксировано не менее 94 залетов, в феврале и марте — минимум 25 и 15 соответственно, в апреле — 3, в мае — 8, в июне — не менее 17, в июле — минимум 96, с начала августа — предположительно, 5 случаев.

В итоге, с начала 2025 года «Флагшток» насчитал по данным украинских мониторинговых каналов минимум 263 залета БпЛА через южную границу Беларуси. Причем, все они — российские, и попадали в Гомельскую и Брестскую области при массированных атаках РФ территории Украины.

Об этом командующий ВВС Беларуси умолчал. Возможно, военные фиксировали и залеты украинских дронов, но об этом никакой информации нет. Выходит, что даже если такие инциденты и были, то абсолютное большинство случаев нарушения границы Беларуси — российскими беспилотниками.

