Bloomberg: Трамп хочет быстрой встречи Зеленского и Путина 7 18.08.2025, 10:37

1,830

Уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, примет президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциального мирного соглашения, которое он обговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ожидается, что в то время как Соединенные Штаты сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Москва, Киев будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности, сообщил агентству источник.

При этом европейские союзники встревожены, поскольку их возможности противостоять требованиям Трампа, которые Украина может отвергнуть, ограничены. Также они со скептицизмом относятся к тому, что Кремль действительно хочет мира. В то же время Дональд Трамп стремится достичь быстрого мирного соглашения, но не прояснил, как именно.

В ходе телефонного разговора президент США заявил Зеленскому и лидерам Европы, что он открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Он также заявил, что что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться на него, с целью проведения встречи Путина и Зеленского в течение недели.

