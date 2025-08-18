Квентин Тарантино назвал свои самые главные фильмы 1 18.08.2025, 10:43

Квентин Тарантино

Ради одного из них «он родился».

Известный режиссер Квентин Тарантино признался, какие из своих фильмов считает самыми важными. Двукратный обладатель «Оскара» рассказал, что у него есть любимая картина, свой «шедевр» и фильм, ради которого он «родился», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Однажды в Голливуде» — мой любимый фильм, «Бесславные ублюдки» — моя лучшая работа, но «Убить Билла» — это самое «квентиновское» кино, которое мог снять только я. Оно вырвано прямо из моего воображения, моей страсти и одержимости. Это фильм, ради которого я родился», — сказал режиссер.

По мнению Тарантино, «Бесславные ублюдки» — лучший его сценарий, а за ним идут «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде». При этом он отметил, что именно в «Омерзительной восьмерке» лучше всего проявил себя как режиссер, максимально точно передав написанный материал.

Несмотря на любовь к «Однажды в Голливуде», продолжение истории снимет не он, а Дэвид Финчер. Фильм «Приключения Клиффа Бута» готовится к выходу на Netflix. Тарантино пояснил, что отказался от режиссуры, так как не хотел, чтобы его десятая и последняя работа оказалась сиквелом: «Мне нужно снова оказаться на неизведанной территории».

Режиссер также подтвердил, что отказался от ранее анонсированного проекта «Кинокритик». По его словам, сценарий оказался слишком похож на «Однажды в Голливуде» и не нес в себе творческого вызова, которого он ждет от своего финального фильма.

