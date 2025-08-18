закрыть
18 августа 2025, понедельник, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Квентин Тарантино назвал свои самые главные фильмы

1
  • 18.08.2025, 10:43
  • 2,408
Квентин Тарантино назвал свои самые главные фильмы
Квентин Тарантино

Ради одного из них «он родился».

Известный режиссер Квентин Тарантино признался, какие из своих фильмов считает самыми важными. Двукратный обладатель «Оскара» рассказал, что у него есть любимая картина, свой «шедевр» и фильм, ради которого он «родился», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Однажды в Голливуде» — мой любимый фильм, «Бесславные ублюдки» — моя лучшая работа, но «Убить Билла» — это самое «квентиновское» кино, которое мог снять только я. Оно вырвано прямо из моего воображения, моей страсти и одержимости. Это фильм, ради которого я родился», — сказал режиссер.

По мнению Тарантино, «Бесславные ублюдки» — лучший его сценарий, а за ним идут «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в… Голливуде». При этом он отметил, что именно в «Омерзительной восьмерке» лучше всего проявил себя как режиссер, максимально точно передав написанный материал.

Несмотря на любовь к «Однажды в Голливуде», продолжение истории снимет не он, а Дэвид Финчер. Фильм «Приключения Клиффа Бута» готовится к выходу на Netflix. Тарантино пояснил, что отказался от режиссуры, так как не хотел, чтобы его десятая и последняя работа оказалась сиквелом: «Мне нужно снова оказаться на неизведанной территории».

Режиссер также подтвердил, что отказался от ранее анонсированного проекта «Кинокритик». По его словам, сценарий оказался слишком похож на «Однажды в Голливуде» и не нес в себе творческого вызова, которого он ждет от своего финального фильма.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко