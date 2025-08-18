Что наобещал Кремль 1 Юрий Федоренко

18.08.2025, 10:46

3,336

Cколько времени продлится весь этот политический сериал?

«Договор не подписали, но и Украину не продали». Примерно такими словами описывают прошедшую встречу Трампа с Путиным мировые СМИ. Этот вывод уж слишком банален.

Во-первых, ну какое соглашение мог подписать Трамп, если США не являются стороной войны. Кроме того, перед подписанием бумажек происходит длительная работа на уровне дипломатов и министерств, чего в данном случае не происходило. Во-вторых, Украина не является собственностью американского президента, чтобы он ее мог продать.

Но сама встреча имела место, президент США и российский диктатор о чем-то говорили (никто точно не знает о чем, потому что встреча проходила за закрытыми дверями), проехались в одном авто, вышли на публику, обменялись любезностями. Вся «аналитика», которая есть по этому поводу сводится к «обсасыванию» внешних деталей. Как будто эксперты по шоколаду обсуждают вкусовые качества конфеты, исходя из обертки: кому-то нравится, кому-то нет. Хотя в обертке может быть как конфета, так и яд.

Каждый видит то, что хочет. Кто-то акцентирует внимание на красной дорожке, которую расстелили перед Путиным (это, безусловно, отвратительное зрелище), кто-то радуется по поводу того, что пул кремлевских пропагандистов разместили в зале на раскладушках и не накормили обедом (пикантная подробность, однако на положение дел в мире не влияет). В этих деталях пытаются разглядеть какие-то «сигналы».

Но ведь, кроме «сигналов», есть очевидные факты: Путин на данном этапе избежал санкций, выиграл время, вышел из геополитической изоляции и продолжает кормить американцев обещаниями. Бесконечно этот процесс продолжаться не может, но в очередной раз «сработало». Что именно наобещал Путин Трампу во время закрытой встречи?

Эту информацию Трамп изложил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В разговоре приняли участие также президенты нескольких европейских стран, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вот это и есть тот круг лиц, которые владеют реальной информацией, которая дойдет до широкой общественности через некоторое время. Нельзя также исключать, что вскоре к кругу «посвященных» лиц присоединятся лидеры азиатских государств.

Путь к реальному «прекращению убийств тысяч людей», как выражается Трамп, это процесс подготовки соответствующих документов и встречи на максимально высоком уровне.

Неожиданным игроком в этой ситуации может оказаться Китай: третьего сентября состоится военный парад в честь 80-й годовщины Второй мировой в Пекине, куда были приглашены и Трамп, и Путин. На финальном этапе должна состояться трехсторонняя встреча — Зеленский, Трамп, Путин.

Но сколько времени продлится весь этот политический сериал? Думаю, несколько месяцев. А для войны несколько месяцев — это значительный срок.

Пока общественность размышляет над «уроками Аляски», мы чувствуем как противник концентрирует силы и усиливает давление. ВСУ дают достойный ответ оккупантам. В день «переговоров» Силы Обороны отбросили войска оккупантов вблизи Доброполья, враг потерял большое количество техники и вооружения.

Добавилось работы и на наших направлениях.

В частности, сразу после «переговоров» на далекой Аляске, россияне впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму с применением бронированной техники на Купянском направлении. Благодаря мгновенной реакции Ахиллес — 429 отдельный полк беспилотных систем, 116 ОМБр и 15 БрОП «Кара-Даг» накат был остановлен. Все пять единиц бронированной техники уничтожены.

Такова наша ежедневная работа — мы должны концентрироваться на текущих задачах. Думаю, это лучший способ пережить «геополитическую турбулентность»: просто делать то, что зависит именно от тебя — не мечтать о беззаботном мире, а бить врага здесь и сейчас. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

