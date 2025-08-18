«Столько их нигде за раз не увидишь» 1 18.08.2025, 10:50

3,400

На белoрусско-польской границе собралась рекордная очередь и появился новый «бизнес».

В пункте пропуска «Брест» образовалась рекордная очередь на выезд из Беларуси. По данным на 10:00 (по белорусскому времени) 18 августа в электронной очереди выезда в Польшу ожидали 4420 легковых автомобилей и 100 автобусов. С момента регистрации в очереди до вызова в пункт пропуска может пройти десять дней.

Транспорт через границу пропускают медленно. По данным сервиса Border Queue Bot, отслеживающего очередь, за последние девять месяцев границу пересекали в среднем 18,9 автомобиля в час. Но в последние сутки этот показатель составил лишь 7,7 (возможно, из-за того, что накануне было воскресенье), а утром понедельника, 18 августа, вырос до 10, отмечает Most.

В 2 часа ночи 18 августа образовалась рекордная за всю историю очередь — 4535 автомобилей. К 8 утра она уменьшилась до 4410 машин.

Если нынешние темпы пропуска сохранятся, водителей, которые зарегистрируются в электронной очереди 18 августа, вызовут на пограничный контроль лишь 28 августа.

Бизнес на инвалидах

Пользователи приграничных чатов заметили, что стало больше автомобилей, которые проходят границу в приоритетном порядке. Это те, среди пассажиров которых есть инвалиды или дети в возрасте до трех лет. Из 258 автомобилей, которые прошли границу за последние 24 часа, 51 (то есть каждый пятый) был «по приоритету». Прохождение границы в приоритетном порядке занимает от 9 до 11 часов.

Похоже, подсадка в автомобиль человека с инвалидностью стала новой формой приграничного бизнеса. Имеющие право на приоритет за плату подсаживаются в чужую машину, проходят белoрусский пограничный контроль и на мосту ловят попутку назад, даже не заезжая на польский пограничный контроль.

— Во дворике со стороны РБ — как в психоневрологическом диспансере, такого количества инвалидов нигде за раз не увидишь, многие из них вообще не понимают, что происходит — их водят за руку ушлые мужички, — пишет пользовательница приграничного чата.

Нашли управу на мотоциклистов

Также пользователи чатов заметили, что границу пересекает без очереди много мотоциклистов.

— Мотоциклисты везде влезают без очереди и забирают ваше время. Браво белорусским парням-пограничникам, которые не пустили их на мост в количестве 20 штук. Но на польской границе они внаглую лезут и забирают время на прохождение проверки документов, — пишет пользователь Euhen.

Утром 18 августа появилось сообщение, что беларусские пограничники изменили приоритет пропуска мотоциклистов — принимают по два мотоцикла в час.

На автобусе — 32 часа в очереди

Пересечение границы на автобусе тоже занимает много времени. Без пересадки в первые в очереди автобусы это заняло у одного из путешественников 32 часа. Известно об автобусах, которые провели в очереди около трех суток. Пройти границу с пересадкой в первые автобусы можно за 12-13 часов.

Из-за очередей нарушилось расписание автобусов, которые отправляются из Польши. Например, пассажиры, купившие билет на автобус «Эколайнс» Варшава — Минск, который должен был отправиться 17 августа в 8:00, получили сообщение о том, что рейс переносится на 14:00 18 августа.

По направлению из Польши в Беларусь очередей из легковых автомобилей и автобусов практически нет. Границу можно пройти за несколько часов.

